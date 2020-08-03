Кметът Стефан Радев: Работим в посока да няма воден режим в Сливен

Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Общо с около 11-12 млн. куб. м. вода разполага в момента язовир „Асеновец“, който водоснабдява Сливен, коментира пред журналисти темата за сушата кметът Стефан Радев. „Може би това е най-сухата година в историята от въвеждането в експлоатация на язовира. Количеството вода, с което разполага съоръжението към момента е по-малко от половината от капацитета му“, посочи кметът. Той допълни, че това е втора тежка година без валежи, което е засегнало и по-малките населени места.

„Правим планове и полагаме усилия заедно с ВиК-Сливен да се справим с това да няма режим на водоснабдяването на територията на града. Не го допуснахме миналата година, работим за това и сега“, допълни Стефан Радев.