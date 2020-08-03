Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев: Работим в посока да няма воден режим в Сливен

03 август 2020 14:32, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 27
Vodosnabdqvane

Общо с около 11-12 млн. куб. м. вода разполага в момента язовир „Асеновец“, който водоснабдява Сливен, коментира пред журналисти темата за сушата кметът Стефан Радев. „Може би това е най-сухата година в историята от въвеждането в експлоатация на язовира. Количеството вода, с което разполага съоръжението към момента е по-малко от половината от капацитета му“, посочи кметът. Той допълни, че това е втора тежка година без валежи, което е засегнало и по-малките населени места.

„Правим планове и полагаме усилия заедно с ВиК-Сливен да се справим с това да няма режим на водоснабдяването на територията на града. Не го допуснахме миналата година, работим за това и сега“, допълни Стефан Радев.

 

« предишнаследваща »


 