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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване на с. Омарчево и с.Пъдарево

24 ноември 2020 14:34, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 24.11.2020г. (Вторник) от 15:30ч. до 15:30ч. ма 25.11.2020г. (Сряда) поради извършване на авариен ремонт е възможно нарушено водоподаване на с. Омачрево и с. Пъдарево

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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