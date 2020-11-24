Нарушено водоподаване на с. Омарчево и с.Пъдарево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 5 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че на 24.11.2020г. (Вторник) от 15:30ч. до 15:30ч. ма 25.11.2020г. (Сряда) поради извършване на авариен ремонт е възможно нарушено водоподаване на с. Омачрево и с. Пъдарево

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.