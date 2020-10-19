Прекъсване водоподаването на кв.Надежда

ВиК-Сливен преди 19 часа, брой четения: 69 Излъчване:преди 19 часа, брой четения: 69

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на 19.10.2020г.(понеделник) до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Надежда"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.