Спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

"Топлофикация-Сливен"ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария по топлопреносната мрежа днес 27.10.2020 от 9:00 часа до 19:00 часа ще бъде прекратено топлоподаването за целия град.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.