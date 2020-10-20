Прекъсване на водоподаването в селата: Желю войвода,Селиминово и Мечкарево

ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 53 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 53

Днес 20.10 /вторник/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в с.Желю войвода ,с.Селиминово и с.Мечкарево от 9.30ч. до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.