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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в селата: Желю войвода,Селиминово и Мечкарево

20 октомври 2020 08:50, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 6 часа, брой четения: 53

Днес 20.10 /вторник/ поради аварии ще бъде прекъснато водоподаването в с.Желю войвода ,с.Селиминово и с.Мечкарево от 9.30ч. до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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