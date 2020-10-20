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Откриване на изложба в РИМ - Сливен

20 октомври 2020 10:10, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 5 часа, брой четения: 50
изложба оръжие

На 22 октомври (четвъртък) предстои откриване на изложбата "Оръжието през периода на Българското Възраждане XVIII - XIX век", посветена на 180-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и на 190 години от рождението на Панайот Хитов. Заповядайте!

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