Откриване на изложба в РИМ - Сливен

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 5 часа, брой четения: 50 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 50

На 22 октомври (четвъртък) предстои откриване на изложбата "Оръжието през периода на Българското Възраждане XVIII - XIX век", посветена на 180-годишнината от рождението на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, и на 190 години от рождението на Панайот Хитов. Заповядайте!