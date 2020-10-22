НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА В СЛИВЕН

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 3 часа, брой четения: 171 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 171

Надежда Захариева, съпруга на поета Дамян Дамянов, патрон на хуманитарната гимназия в Сливен, участва в сряда в тържество в зала „Сливен“, посветено на 85-та годишнина от рождението на поета. Тя обяви и имената на победителите в националния конкурс за поезия „Дамян Дамянов“ .

Сред публиката в залата бяха и представители на училищната ни общност – ученици, учители и служители.

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