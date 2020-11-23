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График за дистанционно обучение в ОРЕС

23 ноември 2020 16:13, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 38

Уважаеми родители, поради усложнилата се епидемиологична обстановка и високия брой заразени, ОУ"Панайот Хитов" въвежда график за хибридно обучение в Прогимназиален етап. С графикът може да се запознаете на следния линк: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1teI_5FuIz88oaNJoRBHkhPkbhJbzuIdcL2ERrMPGj6o/edit?usp=sharing

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