Прекъсване на водоподаването в района на ул. Кап. Мамарчев

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23 .12.2020г.(сряда) до 12:00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Кап. Мамарчев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.