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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на Сливенски минерални бани

08 януари 2021 09:09, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40

Днес 08.01 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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