Прекъсване водоподаването в района на Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Днес 08.01 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.