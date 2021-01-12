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ПРОЕКТ "СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА"

12 януари 2021 16:11, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 22 минути, брой четения: 19
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Днес, 12.01.2021 г., учениците от IV "а" клас умело презентираха своите проекти на "Слънчева система" по предмета Човекът и природата.

По интересен начин представиха любопитни факти за планетите и звездното небе.

Всичко това разпали въображението и събуди любопитството на децата към Вселената и Космоса.

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