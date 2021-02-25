Денят на розовата фланелка

ДГ "Детски рай" преди 35 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 29

Детска градина „Детски рай“ гр.Сливен се включи в кампанията „Розова фланелка“.

Учителите на групите подготвиха интересни и разнообразни игри, с които насочиха вниманието на децата към толерантността, приемане на различията, уважаване на мнението на другия, намаляване на агресията по между им и насърчаване на приятелски отношения. Децата изработваха картички, прегръщаха се приятелски, наричаха се с красиви думички, танцуваха и се забавляваха.

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