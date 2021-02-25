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Денят на розовата фланелка

25 февруари 2021 16:24, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 35 минути, брой четения: 29
Денят на розовата фланелка

Детска градина „Детски рай“ гр.Сливен се включи в кампанията „Розова фланелка“.

Учителите на групите подготвиха интересни и разнообразни игри, с които насочиха вниманието на децата към толерантността, приемане на различията, уважаване на мнението на другия, намаляване на агресията по между им и насърчаване на приятелски отношения. Децата изработваха картички, прегръщаха се приятелски, наричаха се с красиви думички, танцуваха и се забавляваха.

Снимки

Денят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелкаДенят на розовата фланелка
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