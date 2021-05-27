Спиране на топлата вода

Топлофикация-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 15

Уважаеми клиенти,

поради извършване на ремонтни работи по магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването от 16:00ч. на 27.05.2021г. до 18:00ч. на 28.05.2021г. към следните адреси:

бул."Христо Ботев"№27; 45; 47.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.