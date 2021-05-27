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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Спиране на топлата вода

27 май 2021 14:38, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15
spirane 27.05.2021

Уважаеми клиенти,

поради извършване на ремонтни работи по магистрален тръбопровод ще бъде спряно топлоподаването от 16:00ч. на 27.05.2021г. до 18:00ч. на 28.05.2021г. към следните адреси:

бул."Христо Ботев"№27; 45; 47.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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