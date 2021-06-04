АСК по борба „Сливен“ спечели две квоти за Европейското първенство за кадети

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 9 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 5

На приключилите елиминации за ЕП по борба свободен стил отборът на АСК „Сливен" завоюва 2 квоти в кат. 51 кг - Габриеле Кондев и кат. 48 кг - Серджан Ашканов. Двамата са ученици на спортно училище" Димитър Рохов" с личен треньор Красимир Добрев.

В момента младите борци са лагер с националният ни отбор в Тетевен и се подготвят за голямото първенство.

Да пожелаем успех на нашите момчета!

Източник: Радио Сливен Нет