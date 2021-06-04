Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

АСК по борба „Сливен“ спечели две квоти за Европейското първенство за кадети

04 юни 2021 13:56, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 9 минути, брой четения: 5
1111

На приключилите елиминации за ЕП по борба свободен стил отборът на АСК „Сливен" завоюва 2 квоти в кат. 51 кг - Габриеле Кондев и кат. 48 кг - Серджан Ашканов. Двамата са ученици на спортно училище" Димитър Рохов" с личен треньор Красимир Добрев.

 

В момента младите борци са лагер с националният ни отбор в Тетевен и се подготвят за голямото първенство.

 

Да пожелаем успех на нашите момчета!

Източник: Радио Сливен Нет

« предишнаследваща »


 