Поредно отличие за нашия талантлив ученик

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 36 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 36

Добрите новини около Калоян Хаджистойчев не спират. Ученикът от 6. "б" клас се класира на второ място в Осмия национален конкурс с международно участие "България в картини и слово".

Калоян се състезава във втора възрастова група в направление "Литературно творчество".

Конкурсът е от националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г., направление „Изкуства“.

Честито, Калоян!

Продължавай да печелиш!

Гордеем се с теб!

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