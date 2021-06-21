Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поредно отличие за нашия талантлив ученик

21 юни 2021 16:06, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 2 часа, брой четения: 36
Награда

Добрите новини около Калоян Хаджистойчев не спират. Ученикът от 6. "б" клас се класира на второ място в Осмия национален конкурс с международно участие "България в картини и слово".

Калоян се състезава във втора възрастова група в направление "Литературно творчество".

Конкурсът е от националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 г., направление „Изкуства“.

Честито, Калоян!

Продължавай да печелиш!

Гордеем се с теб!

Снимки

НаградаНаграда
« предишнаследваща »


 