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Златен медал от конкурс в Широка лъка

21 юни 2021 19:32, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 5 часа, брой четения: 64
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Злато за Стоян Димитров от 5. "в" клас от ОУ "Елисавета Багряна"!

Ученикът е отличен със златен медал от конкурса "Широка лъка пее, свири и танцува", състоял се в село Широка лъка.

Талантливият Стоян Димитров свири на гайда.

Поздравления!

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