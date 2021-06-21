Златен медал от конкурс в Широка лъка

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 5 часа, брой четения: 64 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 64

Злато за Стоян Димитров от 5. "в" клас от ОУ "Елисавета Багряна"!

Ученикът е отличен със златен медал от конкурса "Широка лъка пее, свири и танцува", състоял се в село Широка лъка.

Талантливият Стоян Димитров свири на гайда.

Поздравления!

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