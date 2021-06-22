Прекъсване водоподаването в района на "Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 40 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 40

Днес 22.06 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на "Самуиловско шосе" до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.