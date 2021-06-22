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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на "Самуиловско шосе"

22 юни 2021 08:54, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 40

Днес 22.06 /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района на "Самуиловско шосе" до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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