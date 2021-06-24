Конкурс за длъжност "Младши експерт"

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН на основание чл.9а, ал. 2, чл.10, ал. 1 и чл.10а от Закона за държавния служител, и Заповед № РД-11-01-050 от 24.06.2021 г. на Областен управител и във връзка с чл.13, ал.1 и чл. 14 от НПКПМДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „Младши експерт ”

Файлове

Обява [26.1KB] Microsoft Word Open XML Document

Заявление [23.8KB] Microsoft Word Open XML Document

Декларация [13.6KB] Microsoft Word Open XML Document