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Конкурс за длъжност "Младши експерт"

24 юни 2021 15:22, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 52

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН на основание чл.9а, ал. 2, чл.10, ал. 1 и чл.10а от Закона за държавния служител, и Заповед № РД-11-01-050 от 24.06.2021 г. на Областен управител и във връзка с чл.13, ал.1 и чл. 14 от НПКПМДС

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „Младши експерт ”

Файлове

Обява [26.1KB]

Microsoft Word Open XML Document

Заявление [23.8KB]

Microsoft Word Open XML Document

Декларация [13.6KB]

Microsoft Word Open XML Document

Длъжностна характеристика [96.5KB]

Microsoft Word Document

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