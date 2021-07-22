Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (Четвъртък) 22.07.2021г. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Речица.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.