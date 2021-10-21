РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГПЗЕ "ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ"

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 30 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 31

Съгласно „Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021 – 2022 г“, предоставени от Министерство на образованието и науката, проведохме анкета сред родителите на учениците от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, във връзка с тяхното съгласие децата им да бъдат тествани периодично с антигенни тестове. Анкетата е изпратена на всички родители, чрез съобщение в платформата „Школо“.

Предоставяме Ви резултатите:

Участвали родители в анкетата – 284 бр

Отговорили с отговор – „Съгласен съм детето ми да бъде тествано“ – 77 бр

Отговорили с отговор – „Не съм съгласен детето ми да бъде тествано“ – 207 бр