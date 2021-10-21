Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово

ВиК-Сливен преди 9 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 19.10.2021г. до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.