ИГРАЙ И ПРОГРАМИРАЙ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 44 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 21

В СУ „Йордан Йовков“ – Сливен и днес продължават дейностите от Европейската седмица на програмирането. Учениците от четвърти клас демонстрираха завидни за възрастта си знания и умения в сферата на блоковото програмирането, чрез платформите Programiram.com и Scratch.

https://codeweek.eu/events

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