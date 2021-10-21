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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ИГРАЙ И ПРОГРАМИРАЙ

21 октомври 2021 13:58, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 44 минути, брой четения: 21
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В СУ „Йордан Йовков“ – Сливен и днес продължават дейностите от Европейската седмица на програмирането. Учениците от четвърти клас демонстрираха завидни за възрастта си знания и умения в сферата на блоковото програмирането, чрез платформите Programiram.com и Scratch.

 

https://codeweek.eu/events

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