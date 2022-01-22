Прекъсване водоподаването в кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 22.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 11:30ч. до 14:30ч. Удължаване време за отстраняване на авария до 15.30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.