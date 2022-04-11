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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПРОГРАМА за реда на богослуженията през Страстната седмица и Великденските празници на 2022 година

11 април 2022 15:15, Канцелария (Сливенска Митрополия)
Излъчване: Митрополия Сливен преди около 1 час, брой четения: 29
Сливенска Митрополия

16 април, ЛАЗАРОВА СЪБОТА, ЛАЗАРОВДЕН

Утреня и Златоустова св. Литургия. Богослужението започва в 8 часа./ Тип. с. 442/ След обяд в 17 часа Велика вечерня.

17 април, ВРЪБНИЦА.ЦВЕТНИЦА. - / Всичко на празника/

Сутринта в 8 часа утреня . Следва Златоустова св. Литургия

/Тип.с.443-444/. / Разрешава се риба/

След обяд в 17:30 часа вечерня. От 18 часа Последование на Жениха.

/ Тип. стр.444-445 /

18 април, ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

Сутринта в 8 ч. часове и вечерня с Преждеосвещена

св. Литургия. Вечерта в 18 ч. Последование на Жениха.

/ Тип. стр.446 /

19 април, ВЕЛИКИ ВТОРНИК-

Сутринта в 8 ч. часове и вечерня с Преждеосвещена св. Литургия. Вечерта в 18 ч. Последование на Жениха. /Типик стр. 447 /.

20 април, ВЕЛИКА СРЯДА-

Сутринта в 8 ч. часове и вечерня с Преждеосвещена св.Литургия. След обяд в 17 ч. Малко повечерие. /Типик стр. 447/

21 април, ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК-

Сутринта в 7 часа утреня, общ. маслосвет,.вечерня с Василиева св. Литургия / Тип. стр.447/

Вечерта от 18 ч. Последование на 12-те Евангелия./ Тип.стр. 448-449/

22 април, ВЕЛИКИ ПЕТЪК-

Сутринта в 8 ч. Царски часове и вечерня с изнасяне на св. Плащаница. Вечерта в 18 ч. Опело Христово./ Типик. стр.450- 451/

23 април,ВЕЛИКА СЪБОТА-

Сутринта в 8 ч .вечерня с Василиева света Литургия.

/ Типик стр. 452/

24 април, ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, ПАСХА

През нощта в 23 ч. започват да бият камбаните и започва полунощницата. В 24 ч. се възвестява ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ. Следва пасхална утреня и Златоустова св. Литургия. Типик стр.454-457

В 11 часа.- ВТОРО ВЪЗКРЕСЕНИЕ – вечерня с четене на светото евангелие на различни езици./ Тип. стр. 458/

25 април, СВЕТЛИ ПОНЕДЕЛНИК. Възкресение Христово. „Св. ап.

и евангелист Марк.”

Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св. Литургия.

Типик стр.275.т. 2, виж също стр.265. т.1

След обяд в 17 часа пасхална вечерня.

 

26 април, СВЕТЛИ ВТОРНИК- Възкресение Христово.

Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св. Литургия.Типик стр.277-278/

След обяд в 17 часа пасхална вечрня.

27 април, СВЕТЛА СРЯДА,

Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св Литургия. /Блажи се/

След обяд в 17 часа пасхална вечерня.

28 април ,СВЕТЛИ ЧЕТВЪРТЪК.

Сутринта в 8 ч. пасхална утреня и Златоустова св. Литургия.

След обяд в 17 часа пасхална вечерня.

29 април, СВЕТЛИ ПЕТЪК, Живоприемен източник

Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св. Литургия

/Типик стр.458-459/ Блажи се

След обяд в 17 часа пасхална вечерня.

30 април, СВЕТЛА СЪБОТА. .” Св. ап. Яков Заведеев”

Сутринта в 8 ч. пасхална утреня и Златоустова св. Литургия

След обяд в 17 ч. Велика вечерня. /Типик стр.277-278/,

виж също стр.265. т.1

01 май, ТОМИНА НЕДЕЛЯ,

Сутринта в 8 часа утреня и Златоустова св. Литургия

/ Тип. стр. 460 /

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА : Там където има обичай да се отслужва Всенощно бдение, такова ще се отслужи на 30 април, срещу Томина неделя.

ОТ СЛИВЕНСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ

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