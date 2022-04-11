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Сливен. Новини от източника. Последни новини
ПРОГРАМА за реда на богослуженията през Страстната седмица и Великденските празници на 2022 година
16 април, ЛАЗАРОВА СЪБОТА, ЛАЗАРОВДЕН
Утреня и Златоустова св. Литургия. Богослужението започва в 8 часа./ Тип. с. 442/ След обяд в 17 часа Велика вечерня.
17 април, ВРЪБНИЦА.ЦВЕТНИЦА. - / Всичко на празника/
Сутринта в 8 часа утреня . Следва Златоустова св. Литургия
/Тип.с.443-444/. / Разрешава се риба/
След обяд в 17:30 часа вечерня. От 18 часа Последование на Жениха.
/ Тип. стр.444-445 /
18 април, ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК
Сутринта в 8 ч. часове и вечерня с Преждеосвещена
св. Литургия. Вечерта в 18 ч. Последование на Жениха.
/ Тип. стр.446 /
19 април, ВЕЛИКИ ВТОРНИК-
Сутринта в 8 ч. часове и вечерня с Преждеосвещена св. Литургия. Вечерта в 18 ч. Последование на Жениха. /Типик стр. 447 /.
20 април, ВЕЛИКА СРЯДА-
Сутринта в 8 ч. часове и вечерня с Преждеосвещена св.Литургия. След обяд в 17 ч. Малко повечерие. /Типик стр. 447/
21 април, ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК-
Сутринта в 7 часа утреня, общ. маслосвет,.вечерня с Василиева св. Литургия / Тип. стр.447/
Вечерта от 18 ч. Последование на 12-те Евангелия./ Тип.стр. 448-449/
22 април, ВЕЛИКИ ПЕТЪК-
Сутринта в 8 ч. Царски часове и вечерня с изнасяне на св. Плащаница. Вечерта в 18 ч. Опело Христово./ Типик. стр.450- 451/
23 април,ВЕЛИКА СЪБОТА-
Сутринта в 8 ч .вечерня с Василиева света Литургия.
/ Типик стр. 452/
24 април, ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, ПАСХА
През нощта в 23 ч. започват да бият камбаните и започва полунощницата. В 24 ч. се възвестява ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ. Следва пасхална утреня и Златоустова св. Литургия. Типик стр.454-457
В 11 часа.- ВТОРО ВЪЗКРЕСЕНИЕ – вечерня с четене на светото евангелие на различни езици./ Тип. стр. 458/
25 април, СВЕТЛИ ПОНЕДЕЛНИК. Възкресение Христово. „Св. ап.
и евангелист Марк.”
Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св. Литургия.
Типик стр.275.т. 2, виж също стр.265. т.1
След обяд в 17 часа пасхална вечерня.
26 април, СВЕТЛИ ВТОРНИК- Възкресение Христово.
Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св. Литургия.Типик стр.277-278/
След обяд в 17 часа пасхална вечрня.
27 април, СВЕТЛА СРЯДА,
Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св Литургия. /Блажи се/
След обяд в 17 часа пасхална вечерня.
28 април ,СВЕТЛИ ЧЕТВЪРТЪК.
Сутринта в 8 ч. пасхална утреня и Златоустова св. Литургия.
След обяд в 17 часа пасхална вечерня.
29 април, СВЕТЛИ ПЕТЪК, Живоприемен източник
Сутринта в 8 часа пасхална утреня и Златоустова св. Литургия
/Типик стр.458-459/ Блажи се
След обяд в 17 часа пасхална вечерня.
30 април, СВЕТЛА СЪБОТА. .” Св. ап. Яков Заведеев”
Сутринта в 8 ч. пасхална утреня и Златоустова св. Литургия
След обяд в 17 ч. Велика вечерня. /Типик стр.277-278/,
виж също стр.265. т.1
01 май, ТОМИНА НЕДЕЛЯ,
Сутринта в 8 часа утреня и Златоустова св. Литургия
/ Тип. стр. 460 /
ЗАБЕЛЕЖКА : Там където има обичай да се отслужва Всенощно бдение, такова ще се отслужи на 30 април, срещу Томина неделя.
ОТ СЛИВЕНСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ