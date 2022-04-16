Прекъсване водоподаването в с. Глуфишево

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Събота) 16.04.2022г. е прекъснато водоподаването на с.Глуфишево. от 09.30ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.