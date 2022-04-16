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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в част от кв. ''Клуцохор''

16 април 2022 09:30, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 24 минути, брой четения: 8

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Събота) 16.04.2022г. от 10:00ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в част от кв . "Клуцохор" в района на бул."Тракия" .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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