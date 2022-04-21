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Великденска творителница

21 април 2022 20:09, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди 46 минути, брой четения: 23
Великденска творителница

В навечерието на най-светлите празници, децата от първа група "Слънчице" съвместно със своите родители, участваха във "Великденска творителница".

Потопиха се във вълшебството на празника с интересната Великденска приказка, разказана от г-жа Ваня Славова, след което боядисаха традиционни Великденски яйца.

Емоционално, вълнуващо и най- вече споделено, бе преживяването и за деца, и за родители.

Светли Великденски празници!

Снимки

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