Заявки за участие в поредния фермерски пазар в Сливен ще се приемат до 9 май

Община Сливен преди 42 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 35

Поредният фермерски пазар за местни производители в Сливен е насрочен за 14 май, събота. Той отново ще бъде позициониран пред сградата на Общината. Желаещите да се включат с продукция, могат да заявят участие до 9 май, включително, на тел. 044/ 611 111 или 0877 983496. Предвиденият максимален брой шатри е 15. Записването е с приоритет за сливенски производители. То ще приключи при изчерпване на броя на шатрите.

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