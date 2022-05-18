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Концертът "Децата на Сливен пеят и танцуват" няма да се проведе днес, а в петък - 20 май

18 май 2022 14:09, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 14 минути, брой четения: 13
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Отменя се концертът "Децата на Сливен пеят и танцуват" от 18,30 часа тази вечер на открито на крепост "Туида". Организаторите от Народно читалище "Христо Ботев - 1897" съобщават, че концертът ще се проведе на същото място и в същия час на 20 май - петък. Причина за промяната е прогнозата за дъждовно време.

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