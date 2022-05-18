Концертът "Децата на Сливен пеят и танцуват" няма да се проведе днес, а в петък - 20 май

Община Сливен преди 14 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 13

Отменя се концертът "Децата на Сливен пеят и танцуват" от 18,30 часа тази вечер на открито на крепост "Туида". Организаторите от Народно читалище "Христо Ботев - 1897" съобщават, че концертът ще се проведе на същото място и в същия час на 20 май - петък. Причина за промяната е прогнозата за дъждовно време.