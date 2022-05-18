Прекъсване водоподаването в кв.''Република''

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.05.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Република" до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.